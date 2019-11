MORGAN RIDER AND THE DEEP DARK RIVER mit Album und Clip

Am 22. November soll das neue Album "Leviathan And The Deep Dark Blue" von MORGAN RIDER AND THE DEEP DARK RIVER erscheinen, die zweite Folge eines auf vier Scheiben angelegten Konzeptwerkes. Als Appetithappen hat die kanadische Band eine alternative, akustische Fassung des Stückes 'The Immeasurable Fathoms' von der CD bei YouTube hochgeladen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: morgan rider and the deep dark river leviathan and the deep dark blue the immeasurable fathoms