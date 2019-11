TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS: FOO FIGHTERS Drummer solo mit vielen Gästen

Taylor Hawkins ist eine Größe im Rockgeschäft und so ist es nicht verwunderlich, dass sich bei ihm die bekannten Namen die Klinke in die Hand geben. Doch das Wichtigste ist die Musik, nicht wahr? An dieser Front gibt es Entwarnung, da der bereits veröffentlichte Song 'Crossed The Line' arschcool ist: Youtube.

Hier ist die gesamte Liste mit allen Gästen:

Crossed The Line (featuring Dave Grohl, Jon Davison)

Don’t Look At Me That Way (featuring Duff McKagan, Nancy Wilson)

You’re No Good at Life No More (featuring Dave Grohl)

I Really Blew It (featuring Dave Grohl,Perry Farrell)

Queen Of The Clowns (featuring Mark King)

Get the Money (featuring Joe Walsh, Chrissie Hynde, Duff McKagan)

C U in Hell (featuring LeAnn Rimes)

Middle Child (featuring Dave Grohl)

Kiss the Ring

Shapes Of Things (featuring Roger Taylor, Pat Smear)

"Get The Money" ist der Nachfolger der EP "KOTA", die vor drei Jahren erschienen ist. Dass die Jungs Spaß in den Backen haben, beweits dazu das Video zu 'I Really Blew It': Youtube.