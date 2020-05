MORSE, PORTNOY, GEORGE covern schon wieder

Drei Topmusiker, die einfach mal quer durch die Musikgeschichte covern, und das bereits zum dritten Mal, das ist "Cov3r to Cov3r". Reinhören gefällig? Hier ist 'Baker Street':

Es ist schön, Neal Morse mal wieder singen zu hören, statt zu predigen. Allzu viel verändert haben die Drei nicht, aber damit scheinen sie diesen Cover-Zyklus abschließen zu wollen, denn parallel zu dieser dritten Ausgabe auf CD und Vinyl+CD wird es auch eine Anthologie aus allen drei Scheiben als Dreifach-CD geben. Holt euch das Einzelstück oder den dreifachen Spaß. Veröffentlichungsdatum ist der 24. Juli 2020.

Hier sind die Tracklisten:

Cover To Cover:

Where The Streets Have No Name (U2)

I’m The Man (Joe Jackson)

What Is Life? (George Harrison)

Badge (Cream)

Maybe I’m Amazed (Paul McCartney)

Day After Day (Badfinger)

Pleasant Valley Sunday (The Monkees)

Tuesday Afternoon (The Moody Blues)

Can’t Find My Way Home (Blind Faith)

I’m Free / Sparks (The Who)

Where Do The Children Play (Cat Stevens)

Feelin’ Stronger Everyday (Chicago)

Rock N Roll Suicide (David Bowie)



Cover 2 Cover:

(What's So Funny About) Peace, Love & Understanding (Elvis Costello)

Lido Shuffle (Boz Scaggs)

Crazy Horses (The Osmonds)

Driven To Tears (The Police)

Come Sail Away (Styx)

Rikki Don’t Lose That Number (Steely Dan)

Lemons Never Forget (The Bee Gees)

The Letter (Joe Cocker)

I Saw The Light (Todd Rundgren)

Teacher (Jethro Tull)

Southern Man/Needle And The Damage Done/Cinnamon Girl (Neil Young)

Starless (King Crimson)



Cov3r To Cov3r:

No Opportunity Necessary, No Experience Needed (Yes)

Hymn 43 (Jethro Tull)

Life On Mars (David Bowie)

Baker Street (Gerry Rafferty)

It Don’t Come Easy (Ringo Starr)

Baby Blue (Badfinger)

One More Red Nightmare (King Crimson)

Black Coffee In Bed (Squeeze)

Tempted (Squeeze)

Runnin’ Down A Dream (Tom Petty)

Let Love Rule (Lenny Kravitz)