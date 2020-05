PRISTINE besingt den 'Lucid Dream'

Am 8. Mai bereits haben die Norweger PRISTINE ihre EP "Fireball" ausschließlich digital veröffentlicht, jetzt ist ein weiterer Song daraus als Lyrik-Video veröffentlicht worden:

Die Band dazu: "Wir haben immer viel Inspiration im Psychedelic Rock gefunden und während wir den Song 'Lucid Dream' geschrieben haben, verspürten wir den Drang ein Gefühl der folkloristischen Legenden einzufangen, mit den wir hier in Norwegen groß geworden sind - gemischt mit einer Spur Melancholie. Der Text handelt von dem Ort, den den du Heimat nennst und wie dieser Ort dich in deinem späteren Leben beeinflusst. Ebenso veröffentlichen wir ein Musikvideo zu diesem Song. Unser Drummer Otta hat eine Kamera in seinem Auto platziert, während er nach Hause, nach Brensholmen, im Norden Norwegens, fuhr (Das Video wurde im April gefilmt, als immer noch einige Meter Schnee lagen). Dieses Video wurde die Grundlage für die Hintergrundgrafik des Lyric Videos."

Auf der EP befinden sich diese Lieder

1. Fireball

2. Lucid Dream

3. Behind The Line

und sie kann bei diesen Services erworben werden.