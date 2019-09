MORTEM (NOR) - Der ARCTURUS-Vorläufer ist zurück.

Die norwegische Death-Metal-Truppe MORTEM, die als Vorläuferband von ARCTURUS gilt und anno 1987 von Steinar Sverd Johnsen (Bass, Gitarre, Keyboard) und Marius Vold (Gesang, Schlagzeug) gegründet wurde und zu der zwei Jahre später Hellhammer (Schlagzeug) stieß, macht offenbar nun wieder ernst und hat gut dreißig Jahre nachdem sie aus der Taufe gehoben wurde, ihr erstes vollständiges Studioalbum in trockenen Tüchern, welches auf den Titel "Ravnsvart" hören und bereits am kommenden Freitag, dem 27.09.2019 über Peaceville Records erscheinen wird. Zum Line-up gehören neben den obengenannten Protagonisten nun auch Tor Stavenes von 1349 am Bass. Dass die Band in Anbetracht der Vita der beteiligten Musikern mit Bands wie MAYHEM, THORNS und vielen mehr etwas schwarzmetallischer klingt als noch in ihrer Embryonalphase ist ebenso wenig überraschend wie die Hoffnung, dass es sich bei dem rabenscharzen neuen Werk um ein recht beeindruckende atmosphärische Black-Death-Perle handeln könnte. Die erste Hörprobe zum Titelstück lässt jedenfalls einiges erwarten, insbesondere eine spürbare Nähe zu frühen ARCTURUS-Werken:









Quelle: Label via YouTube Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: mortem arcturus sverd tor stavenes hellhammer marius vold thorns 1349