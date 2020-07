MORTIS MUTILATI: Neues Album

Die französische Black-Metal-Band MORTIS MUTILATI wird am 11.09.2020 ihr viertes Album mit dem Titel "The Fate Of Flight 800" veröffentlichen. Das Album wird durch die Band selbst auf den Markt gebracht. Das neue Werk wurde von Devo (Ex-MARDUK) in den Endarker Studios in Schweden aufgenommen.



Mit 'Flames Behind You' und 'Vultures Of Steel' sind bereits zwei Songs vom neuen Album verfügbar.

Die Tracklist liest sich so:

1. Road To Nowhere

2. Flames Behind You

3. Deathcrown

4. The Fate Of Flight 800

5. The Smoke Of Your Corpse

6. Vultures Of Steel

7. Rising Souls

8. Ashes

