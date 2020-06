MORTYFEAR: Neue Single 'Delete' veröffentlicht

Die finnische Metalband MORTYFEAR wird Ende 2020 via Inverse Records ein neues Album veröffentlichen. Daraus ist mit 'Delete' bereits die erste Single erschienen.



Sänger Janne Keskitalo über das neue Album: "Wir freuen uns sehr über unsere erste Single aus dem neuem Album. Wir haben lange und hart an den Songs gearbeitet und unser bestes gegeben. Es ist hart und kraftvoll, jedoch auch sehr atmosphärisch. Wir sind sehr stolz auf das was wir kreiert haben. 'Delete' ist keine einfache Single. Sie ist rau, laut und voll von chaotischer Energie. Es ist eine Geschichte, wie wir versuchen, unsere Größe in einer Welt zu erreichen und wie wir ein wertloses Loch als Teil dieser Welt werden. Wenn wir die Bedeutungslosigkeit aller sehen, besteht der einzige Zweck darin, gelöscht zu werden."

