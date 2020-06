FUTURE PALACE: Video zum neuen Song 'Parted Ways' veröffentlicht

Das Trio FUTURE PALACE präsentiert Female-Fronted-Post-Hardcore-zumindest steht es so geschrieben. Wie das im Ergebnis klingt, zeigt der neue Song 'Parted Ways', zudem es auch ein Video gibt. Der Song ist am 12.06.2020 via Arising Empire erschienen.



Die Band sagt dazu: "Wir sind mehr als stolz darauf, unsere neue Single 'PARTED WAYS' über Arising Empire zu veröffentlichen. Der Song handelt davon, eine Beziehung zu beenden, um neu anzufangen und "ein neues Zuhause zu finden". Wir glauben fest daran, dass eine großartige Zukunft bevorsteht, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Und wir freuen uns auf diese Zukunft."

