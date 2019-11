MOSAIC: Neuer Song 'She-Water' veröffentlicht

Die thüringische Band MOSAIC wird am 13.12.2019 via Eisenwald ihr neues Album "Secret Ambrosian Fire" veröffentlichen. Aus ihrem Debütwerk hat die Band nun den Song "She-Water" herausgebracht. Er ist aktuell exklusiv bei dem Magazin New Noise verfügbar.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Teufelsacker

2. Brimstone Blossoms

3. Cloven Fires

4. She-Water

5. Ambrosia XIX

6. Wetterdistel

7. Coal Black Salt

8. The Devil's Place

9. Im Kohlensud

