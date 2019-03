MOTANKA: Debüt-Album in Sicht

Die ukrainische Mtalband MOTANKA, die 2018 den Wacken Metal Battle gewonnen hat, veröffentlicht am 07.06.2019 vie Napalm Records ihr erstes gleichnamiges Album. Die Schreibe vereinigt Metal, elektronische Elemente und ukrainischen Folk - das Erebnis bezeichnet die Band selbst als Mystic Metal.

Die folgenden 14 Titel mit sowohl englischen als auch ukrainischen Texten, finden sich auf dem Album:

1. Alatyr

2. Fire Burns

3. Air

4. Des' u horakh

5. Oy ty moya zemle

6. Bosymy nizhkamy

7. Voroh

8. Berehynya

9. Horizon

10. Pace of the space

11. Khreshchennya

12. What are you living for?

13. Verba

14. Kroda

Quelle: Napalm Records Redakteur: Erika Becker Tags: motanka wacken metal battle debüt album