XENTRIX (GB): Neues Album

Die UK-Thrasher von XENTRIX, die Ende der Achtziger vor allem mit Alben wie "Shattered Existence" und "For Whose Advantage?" für Aufmerksamkeit sorgen konnten, haben sich reformiert, das Line-up kurz durcheinander gewürfelt und bringen mit "Bury The Pain" demnächst über Listenable Records ein neues Scheibchen auf den Markt. Das von Andy Sneap produzierte Werk soll sich dabei an genau der Frühphase der Band orientieren.

Neben den beiden verbliebenen Musikern Kristian Havard (git) und Dennis Gasser (drums) sind mit Chris Shires (bass) und Jay Walsh (vox/git) gleich zwei neue Leute mit an Bord.

Wir dürfen gespannt sein.