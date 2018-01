MOTHER MISERY präsentiert das neue Video zu 'Ashes Of Your Crown'

Die schwedische Hardrock-Band MOTHER MISERY wird diesen Freitag endlich den langersehnten Nachfolger von "Standing Alone" veröffentlichen. Die neue Scheibe trägt den Titel "Megalodon" (VÖ:12.01.2018) und erscheint bei Transubstans Record als Vinyl und Standard-CD. Über die Plattform Youtube wurde im Zuge dessen ein Video zu der ersten Single 'Ashes Of Your Crown' hochgeladen.

