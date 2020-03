MOTHER TONGUE: Debütalbum erstmal auf Vinyl

Das gleichnamige Debüt der Kalifornier MOTHER TONGUE erschien 1994, also geht straff auf die Dreißig zu. Das Berliner Label Noisolution, das die Band seit den Anfängen betreut, musste leider vermelden, dass sämtliche Touren und auch das Labelfest am 04.04.2020 entfallen muss, aber hat für Kenner und Kennenlernwoller dieses formidable Debüt nun auf Vinyl in der Veröffentlichung. Hier geht es zum Shop. Und hier eines der Stücke, die den Kult der Band so untermauert haben.

