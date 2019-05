MOTIVE schiebt aktuelles Album auf Vinyl nach

MOTIVE, Thrash-Metal-Gruppe aus den USA, will ihre letztjährige CD "Fight The World" am 12. Juli auch als LP veröffentlichen. Bei YouTube kann man sich zu 'Thrash Priest', den Eröffner der Scheibe, einen Video-/Textclip zu Gemüte führen.





