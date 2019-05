NEONFLY mit neuem Album!

Die bereits seit zwölf Jahren aktiven Engländer NEONFLY planen momentan ein drittes Album, das auf den Namen "The Future, Tonight" hören soll. Bevor das aber veröffentlicht wird, wird am 24. Mai zunächst die Single 'This World Is Burning' zu hören sein. Produziert wird das alles von Romesh Dodangoda, der auch schon mit MOTÖRHEAD und BULLET FOR MY VALENTINE gearbeitet hat. Präsentiert wird auf dem Album dann auch der neue Schlagzeuger Dec Brown, der live zwar schon seit 2016 aushilft, jetzt aber das erste Mal auch im Studio dabei ist. Eigenen Aussagen zufolge wird die neue Musik moderner ausfallen und das repräsentieren, wofür NEONFLY im Jahre 2019 steht. Dabei wird sich die Band um Sänger Willy Norton etwas von den klassischen Wurzeln entfernen und einen ganz neuen Sound ausarbeiten. Ich bin bereits sehr gespannt, gefiel mir der Vorgänger von 2014 doch ganz ausgezeichnet.



