MOTÖRHEAD: Die ersten Veröffentlichungen der Deluxe-Boxen erscheinen am 25.10.2019!

Am 25.10.2019 erscheinen über BMG die beiden wegweisenden MOTÖRHEAD-Klassiker "Bomber" und "Overkill" in überarbeiteten Deluxe-Versionen, die nicht nur klangtechnisch in neuen Glanz erstrahlen, sondern auch mit vielen Boni ausgestattet sein werden. Obendrein wird es noch ein Box-Set geben, welches für den Fan das 1979er-Rundum-Sorglos-Paket beinhalten wird.

Das “1979” Box Set:

- Die beiden Original "Overkill" und "Bomber" Alben wurden "half-speed mastered" und auf 180 Gramm Vinyl gepresst, von den Original Master Tapes

- Zwei Doppel-Live Alben mit bisher unveröffentlichtem Konzert-Material von den Touren aus 1979.

- Ein 40 Seiten umfassendes, zeitgemäßes "Musik Magazin" mit unveröffentlichten Fotos und neuen Interviews bezogen auf diese Ära.

- ’79 Vinyl, mit B-Sides, Outtakes und seltenen Tracks

- "No Class 7"-Single mit Gatefold-Cover

- Das "Bomber" Tour-Programm

- "Overkill" Notenheft

- ’79 Badge Set

- Alles in einer schwarzen Box in Bikerjacken-Anmutung

Hier kann sich als Appetizer "Bomber" ansehen und auch gleich eine Vorbestellung tätigen.

Quelle: Label Redakteur: Holger Andrae Tags: motörhead lemmy