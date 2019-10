Rares von der STEVE MILLER BAND

Diesmal geht es aber tief in die Rockgeschichte, denn am 11. Oktober wird eine 3-CD-Raritätensammlung des Blues- und Rockgitarristen mit dem TItel "Welcome To The Vault" erscheinen, der durch seine Welthits 'The Joker', 'Jet Airliner' und 'Abacadabra' sicher allen ein Begriff ist. Die drei Tonträger gehen einmal quer durch die Historie des Musikers und seiner Band und enthalten 52 Lieder, von Blues-Klassikern über seine Riesenhits bis hin zu fünf unveröffentlichten Stücken. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es eine DVD mit Aufnahmen von 1969 bis 2011, die die Karriere Steve Millers visuell in Live-Auftritte gießt.

Hier ist die Trackliste des Tripple-Deckers und der DVD;

CD 1:

1. Blues with a Feeling (Live) (1969) *

2. Don't Let Nobody Turn You Around - Alternate Version (1969) *

3. Super Shuffle (Live) (1967) **

4. It Hurts Me Too (Feat. Steve Miller Band) (Live) (1967)

5. Industrial Military Complex Hex - Alternate Version (1970) *

6. Living in the USA (1968)

7. Kow Kow Calculator - Alternate Version (1973) *

8. Going to Mexico - Alternate Version (1966) *

9. Quicksilver Girl - Alternate Version (1968) *

10. Jackson-Kent Blues - Alternate Version (1970) *

11. Crossroads (Live) (1973) *

12. Hesitation Blues (1972) **

13. Seasons - Alternate Version (1973) *

14. Say Wow! (1973) **

15. Never Kill Another Man - Alternate Version (Live) (1971) *



CD 2:

1. The Gangster is Back (Live) (1971)

2. Space Cowboy - Instrumental Version (1969) *

3. Space Cowboy - Alternate Version (Live) (1973) *

4. The Joker (1973)

5. The Lovin' Cup (1973)

6. Killing Floor (1975) *

7. Evil (Live) (1973)

8. Echoplex Blues (1973) **

9. Rock'n Me - Alternate Version 1 (1976) *

10. Rock'n Me - Alternate Version 2 (1976) *

11. Tain't it the Truth (1976) *

12. Freight Train Blues (1976) *

13. True Fine Love - Alternate Version (1975) *

14. The Stake - Alternate Version (1976) *

15. My Babe - Alternate Version (1982) *

16. That's the Way It's Got to Be (1974) **

17. Double Trouble (1992) *

18. Love is Strange (1974) *

19. All Your Love (I Miss Loving) - Alternate Version (1992) *



CD 3:

1. I Wanna Be Loved (Live) (1990) *

2. Fly Like an Eagle - Alternate Version (1974) *

3. Space Intro (1976)

4. Fly Like an Eagle (1976)

5. The Window - Alternate Version (1974) *

6. Mercury Blues - Alternate Version (1975) *

7. Jet Airliner - Alternate Version (1976) *

8. Take the Money and Run (1976)

9. Dance, Dance, Dance (1976)

10. Swingtown - Alternate Version (1976) *

11. Winter Time (1977)

12. Who Do You Love? (1984)

13. Abracadabra (1982)

14. Macho City - Short Version (1981)

15. Take the Money and Run - Alternate Version (Live) (2016) *

16. Bizzy's Blue Tango* (2004)

17. Lollie Lou (T-Bone Walker) (Live) (1951) *

18. Lollie Lou (Steve Miller) (Live) (2016) *



* PREVIOUSLY UNRELEASED RECORDING

** PREVIOUSLY UNRELEASED SONG



DVD:

Monterey International Pop Festival - 1967

- Mercury Blues

- Super Shuffle



The Fillmore West - Dutch TV Show El Dorado (Pik-In) - 1970

- Kow Kow Calculator

- Space Cowboy



Don Kirshner's Rock Concert - 1973

- Star Spangled Banner

- Living in the USA

- Space Cowboy

- Mary Lou

- Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma

- The Gangster is Back

- The Joker

- Come on in My Kitchen

- Seasons

- Fly Like an Eagle

- Living in the USA (Reprise)

ABC In Concert with James Cotton - 1974

- Just a Little Bit



Pine Knob, Michigan - 1982

- Abracadabra



Steve Miller and Les Paul at Fat Tuesday's - 1990

- I Wanna be Loved

- CC Rider



Live from Austin City Limits - 2011

- Fly Like an Eagle

- Living in the USA

Fett, was? Es wird auch eine Single-CD-Ausgabe und eine Einzel-Vinyl-Version geben, aber ich glaube, Rockfans kommen an dem großen Set nicht voirbei. Hier ist ein Trailer zu diesem fetten Paket: Youtube.