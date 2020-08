MOUNTAIN THRONE: Neues Album im Winter

Kommentieren

Lange mussten Fans der schwäbischen Kauzmetaller MOUNTAIN THRONE auf ein zweites vollwertiges Album warten, "Stormcoven" erschien schließlich schon vor sieben Jahren. Doch nun tut sich was, denn die Band hat sich mit Rafchild Records und Journey's End Records zusammengetan, um im Winter "The Silver Light" auf CD und LP zu veröffentlichen. Den geneigten Hörer erwarten insgesamt zehn Stücke als "Ancient Heavy Metal" beschriebener Musik, davon drei instrumentale Kompositionen. In Kürze gibt es dann mehr zu berichten, wie etwa das Cover und die genaue Trackliste. Wir bleiben dran.