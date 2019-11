MÖTLEY CRÜE - Rücktritt vom Rücktritt

Gut fünf Jahre ist es her, dass Mick Mars, Vince Neil, Nikki Sixx und Tommy Lee publikumswirksam einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie nach der 2014 begonnenen Abschiedstour, welche anno 2015 auch in Deutschland halt machte, niemals mehr mit MÖTLEY CRÜE an den Start gehen würden. Nikki Sixx ließ sich seinerzeit vom "Rolling Stone" wie folgt zitieren:

"There is no amount of money that would ever make me do it again because I have such pride in how we’re ending it."

Das Schlupfloch war und ist natürlich, dass vier beteiligte Parteien einen Vertrag natürlich jederzeit einvernehmlich aufheben oder ändern können, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Dies ist nun offenbar geschehen, denn die CRÜE hat heute auf YouTube zu erkennen gegeben, dass es Zeit ist, einem alten Konrad-Adenauer-Zitat zu neuerlicher Bestätigung zu verhelfen, und deshalb wird es anno 2020 eine große, bunte, explosive MÖTLEY CRÜE-Tour geben, denn den blöden alten Abdankungsvertrag hat man zerrissen, äh, sorry, ganz CRÜE-Style natürlich: Man hat ihn in die Luft gejagt:

