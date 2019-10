MÖTLEY CRÜE: 30 Jahre

Am 29. November wird das Album als Neuauflage in den Handel kommen. Aus diesem Anlass gibt es einen neuen Trailer: Youtube.

und ein neues Video zu dem Lied 'Same Ol' Situation (S.O.S.)': Youtube.

Hier ist die Trackliste der Neuauflage:

T.n.T. (Terror ‘n Tinseltown)

Dr. Feelgood

Slice of Your Pie

Rattlesnake Shake

Kickstart My Heart

Without You

Same Ol’ Situation (S.O.S.)

Sticky Sweet

She Goes Down

Don’t Go Away Mad (Just Go Away)

Time for Change

Dr. Feelgood (Demo)

Kickstart My Heart (Demo)

Without You (Demo)