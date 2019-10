ANNIHILATOR: Neues Album, erstes Video, Tourdaten

Am 24. Januar wird "Ballistic, Sadistic" erscheinen, auf dem auch 'I Am Warfare' zu finden sein wird: Youtube.

Das Album wird das siebzehnte ANNIHILATOR-Langrillchen sein. Zuvor kann man die Band aber noch einmal live erleben:

12 OCT - Riverside, Newcastle (UK)

13 OCT - Slay, Glasgow (UK)

15 OCT - Rebellion, Manchester (UK)

16 OCT - Steelmill, Wolverhampton (UK)

18 OCT - Pumpe, Kiel (DE)

19 OCT - Tivoli, Bremen (DE)

20 OCT - Zeche, Bochum (DE)

22 OCT - Luxor, Köln (DE)

23 OCT - Victorie, Alkmaar (NL)

24 OCT - Hedon, Zwolle (NL)

25 OCT - Biebob, Vosselaar (BE)

26 OCT - Underworld, London (UK)

27 OCT - Le Petit Bain, Paris (FR)

29 OCT - Illyade, Grenoble (FR)

30 OCT - Le Metronum, Toulouse (FR)

31 OCT - Santana 27, Bilbao (ES)

01 NOV - Sala Mon, Madrid (ES)

02 NOV - Rock City, Valencia (ES)

03 NOV - Razzmatazz 2, Barcelona (ES)

05 NOV - Locomotiv, Bologna (IT)

06 NOV – Legend Club, Milan (IT)

07 NOV - Kofmehl, Solothurn (CH)

08 NOV - Kaminwerk, Memmingen (DE)

09 NOV - Explosiv, Graz (AT)

10 NOV - Boogaloo, Zagreb (HR)

11 NOV - SKC Fabrika, Novi Sad (RS)

13 NOV - Havana Club, Tel Aviv (IL)

15 NOV - Fuzz Club, Athens (GR)

16 NOV - Principal Club, Thessaloniki (GR)

17 NOV - Joy Station, Sofia (BG)

19 NOV - Quantic Club, Bucharest (RO)

20 NOV - Form Space, Cluj-Napoca (RO)

21 NOV - Barba Negra, Budapest (HU)

22 NOV - Szene, Wien (AT)

23 NOV - Kwadrat, Krakow (PL)

24 NOV - Proxima, Warsaw (PL)

26 NOV - Lido, Berlin (DE)

27 NOV - Colos Saal, Aschaffenburg (DE)

28 NOV - Hirsch, Nürnberg (DE)

29 NOV - F-Haus, Jena (DE)

30 NOV - Substage, Karlsruhe (DE)

02 NOV - Red Club, Moscow (RU)

03 NOV - Club Zal, Sankt Petersburg (RU)