MÖTLEY CRÜE: Erster

Stellt schon mal den Jacky kalt, denn am 22. März hat die lange Leidenszeit für alle MÖTLEY CRÜE-Jünger endlich ein Ende. Warum fragt ihr euch? Na ganz einfach, weil just an diesem Tag die schon vor sehr langer Zeit angekündigte Verfilmung ihrer überaus erfolgreichen Biografie "The Dirt" endlich über eure heimischen Bildschirmen flimmern wird. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Netflix Kunde seid, da sie anfangs einzig und alleine über dieses Portal verfügbar sein wird. Youtube.

Quelle: Facebook Mötley Crüe Redakteur: Mahoni Ledl Tags: mötley crüe the dirt netflix