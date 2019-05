MR. IRISH BASTARD Tourdaten

Die Münsteraner sind mittlerweile eine Institution im Folk-Punk, was auf Konserve, so zum Beispiel auf ihrem letzten, aus dem Jahr 2018 stammenden Album "The Desire For Revenge" schon mitreißt, aber live erst zur Hochform aufläuft. Deswegen Mütze auf, Bierdurst eingepackt und auf geht es zu einem dieser Termine:

01.06. Hallig Langeneß Kultur auf den Halligen

08.06. Bielefeld Rock on the Beach

28.06.2019 Dischingen Rock am Härtsfeldsee

03.-06.07.19 Ballenstedt Rockharz

07.-11.08.19 Eschwege Open Flair Festival

10.08. Elm Summertime is back in Elm

14.-17.08.19 Dinkelsbühl Summer Breeze

23.-24.08.2019 Obrigheim Rock im Hinterland

24.08.2019 Römershagen Rockin Rümmerschen

31.08.2019 Wuppertal Feuertal Festival

06.09.2019 Osnabrück Haste Open Air

12.10.19 Leipzig Felsenkeller Paddy Waggon Festival



Support von VERSENGOLD

3.10.19 Frankfurt Batschkapp

4.10.19 Erfurt HsD-Gewerkschaftshaus

5.10.19 Dresden Alter Schlachthof

10.10.19 Aurich Stadthalle

11.10.19 Osnabrück Rosenhof

18.10.19 Bremen Aladin

19.10.19 Berlin Huxleys

23.10.19 AT-Salzburg Rockhouse

24.10.19 AT-Wien WUK

25.10.19 Nürnberg Löwensaal

26.10.19 München Backstage

30.10.19 CH-Pratteln Z7

31.10.19 Karlsruhe Substage

01.11.19 Hannover Capitol

02.11.19 Oberhausen Turbinenhalle

8.11.19 Hamburg Große Freiheit

Mal reinhören? Gerne doch, hier ist 'We Are The Drunks': Youtube.