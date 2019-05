LEPROUS kommt auf Tour mit THE OCEAN und PORT NOIR

Hey, das klingt aber nach einer echt leckeren Zusammenstellung, wobei leider THE OCEAN nur einen Teil der Tour mitfährt. Aber PORT NOIR ist klasse, das neue Album kann ich empfehlen. Hier gibt es etwas auf die Ohren:

01/11 - LU Esch, Rockhal

02/11 - NL Zwolle, Hedon

03/11 - NL Leiden, Gebr. De Nobel

04/11 - DE Berlin, Kesselhaus *

05/11 - DE Köln, Kantine *

06/11 - DE Frankfurt, Batschkapp *

07/11 - BE Antwerp, Zappa

08/11 - UK London, ULU

09/11 - UK Manchester, Academy 2

11/11 - CH Zürich, Plaza

12/11 - FR Paris, Cabaret Sauvage

13/11 - FR Lyon, CCO

14/11 - FR Biarritz, Atabal

18/11 - IT Parma, Campus Music Industry

19/11 - DE München, Freiheiz *

20/11 - AT Vienna, Szene

21/11 - CZ Prague, Palac Akropolis *

22/11 - DE Dresden, Beatpol *

23/11 - PL Wroclaw, Pralnia

24/11 - DE Hamburg, Uebel & Gefahrlich *

25/11 - DK Copenhagen, Lille Vega

26/11 - SE Gothenburg, Pustervik

27/11 - SE Stockholm, Fryshuset Klubben

* No THE OCEAN!