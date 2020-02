MYRATH: Live CD/DVD im April & Tour im März

Die Tunesischen Metaller begeisterten letztes Jahr nicht nur mit ihrem Studioalbum Shehili, sondern besonders auch live, wie etwa auf dem Wacken Open Air oder Sweden Rock.



Am 17. April erscheint jetzt jetzt das erste Live Album von MYRATH auf CD und DVD bei earMUSIC. "Live in Carthage" zeigt die Band, ähnlich wie damals Pink Floyd bzw. David Gilmour in Pompeii, in höchst historischer Städte: MYRATH wurde nämlich die höchste Ehre zu Teil - als erst Rockband überhaupt - im antiken Amphitheater von Karthago vor 7.000 enthusiastischen Fans ihre Rock-Show spielen zu dürfen.



TRACKLIST CD + DVD:

01. Believer (feat. Don Airey)*

02. Asl (Live In Carthage)

03. Born To Survive (Live In Carthage)

04. Storm Of Lies (Live In Carthage)

05. Dance (Live In Carthage)

06. Wide Shut (Live In Carthage)

07. Merciless Times (Live In Carthage)

08. Get Your Freedom Back (Live In Carthage)

09. Endure The Silence (Live In Carthage)

10. Nobody’s Lives (Live In Carthage)

11. Duat (Live In Carthage)

12. The Unburnt (Live In Carthage)

13. Sour Sigh (Live In Carthage)

14. Tales Of The Sands (Live In Carthage)

15. Madness (Live In Carthage)**

16. Believer (Live In Carthage)

17. No Holding Back (Live In Carthage)

18. Drum Solo (Live In Carthage)**

19. Beyond The Stars (Live In Carthage)

20. Outro (Live In Carthage)**



Bonus: Making-Of**

*Nur auf der CD

**Nur auf der DVD



Einen ersten Eindruck dieser besonderen Liveshow vermittelt das Video zu dem Stück 'Born To Survive'.





Wer MYRATH gerne mal selber live sehen möchte, hat im März die Gelegenheit dazu. Hier sind die Termine in unseren Breiten:



MYRATH LIVE - The Magical Tour 2020



07.03.2020 CH - Pratteln – Z7

08.03.2020 Oberhausen – kulttempel

09.03.2020 Saarbrücken – Garage

10.03.2020 Stuttgart – Universum

11.03.2020 München – Backstage

13.03.2020 Leipzig – Hellraiser

14.03.2020 Berlin – Musik & Frieden

15.03.2020 Nürnberg – Z-bau

17.03.2020 Frankfurt – Das Bett

18.03.2020 Hannover – MusikZentrum

19.03.2020, Hamburg – Headcrash

