MYRKUR: Acoustic Show in Leipzig wird verlegt

Das Konzert zum Album "Folkesange" der dänischen Musikerin, die sich zwischen Folk und Metal bewegt, sollte am 09.04.2021 in der Peterskirche stattfinden. Als Support ist die galizische Folk Band Sangre de Muerdago eingeplant. Auf Nachfrage wurde gestern mitgeteilt, dass die Veranstaltung auf den 18.06.2021 UND den 19.06.2021 verschoben wurde. Außerdem findet sie nunmehr in der Philippuskirche (ebenfalls in Leipzig) statt. Von vornherein war der Ticketverkauf limitiert, Tickets sind aber noch verfügbar. Ferner ist ein Hygienekonzept vorhanden.

