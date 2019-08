MYSTERY BLUE hat eine neue Single

Das Lied hört auf den freundlichen Titel 'Hatred' und stammt von "8Red", dem kommenden achten Album der französischen Band: Youtube.

Warum schaut die Sängerin immer so angestrengt an der Kamera vorbei? Egal, Massacre Records wird das Album am 20. September mit diesen Liedern veröffentlichen:

1. Hatred

2. One Shot

3. Killing Innocence

4. Throwaway Society

5. Vikings Of Modern Times

6. Final Fight

7. Legions Of Metal

8. Beast Within

9. Earth Without Humans

10. Introspection