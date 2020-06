MYSTIC PROPHECY: Neue Single

Eine echte 7" in transparentem Vinyl wird die nächste Veröffentlichung der deutschen Metaller sein. Das Lied 'Hail To The King' wird bereits angeteasert:

Das ganze Lyrik-Video wird am Veröffentlichungstag der Single, dem 26. Juni, veröffentlicht werden. Vorbestellungen für die 7", auf deren Rückseite das Stück 'Here Comes The Winter' zu finden sein wird, sind bereits im Musicmegastore möglich.