MYSTIC PROPHECY mit Lyrik Video zu neuer 7''

Die Melodic Metaller MYSTIC PROPHECY haben ein neues Lyrik Video zu dem Stück 'Hail To The King' veröffentlicht. Der Song stammt vom am 10. Januar erschienen aktuellen Album "Metal Division".



Das Video könnt ihr euch hier ansehen:







Die dazu veröffentlichte streng limitierte handgemachte und transparente 7'' Single, die auf der B-Seite das Stück 'Here Comes The Winter' enhält, ist im Musicmegastore erhältlich.

