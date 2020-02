MY DYING BRIDE: Lyrikvideo zum Song 'Tired Of Tears' veröffentlicht

Die britische Doom-Metal-Band MY DYING BRIDE wird am 06.03.2020 ihr neues Album "Ghost Of Orion" via Nuclear Blast veröffentlichen. Nachdem zum Song 'Your Broken Shore' bereits ein Video veröffentlicht wurde, folgt nun ein Lyrikvideo zu 'Tired Of Tears'.

Für Sänger Aaron Stainthorpe hat dieser Song eine ganz besondere Bedeutung: "Dieser Titel handelt von der schrecklichsten, stressigsten und qualvollsten Zeit in meinem Leben - den drohenden Tod meines einzigen Kindes. Ich war schon einige Male in meinem Leben niedergeschlagen und am Ende, doch noch nie zuvor war das so schmerzhaft. Meine gesamte Welt brach in sich zusammen und ich war mir nicht einmal sicher, ob mein Geist das verkraften kann. Doch trotzdem konnte ich nicht aufgeben, ich musste weiterkämpfen. Der Tränen müde, das war es, was ich fühlte. Monatelang flossen sie und ich war ein Schatten meines früheren Selbsts. Es ist so traurig, dass dies für viele auch weiterhin Alltag ist. Unschuldige Menschen, der Tränen müde."

Die Tracklist liest sich so:

01. Your Broken Shore

02. To Outlive The Gods

03. Tired Of Tears

04. The Solace

05. The Long Black Land

06.The Ghost Of Orion

07.The Old Earth

08.Your Woven Shore



Das Album kann im Label-Shop bereits bestellt werden.