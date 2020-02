THEN COMES SILENCE: Zweite Single 'Ritual' veröffentlicht

Die schwedische Band THEN COMES SILENCE wird am 13.03.2020 via Oblivion/SPV ihr neues Album "Machine" veröffentlichen. Nachdem mit 'We Lose The Night' die erste Single veröffentlicht wurde, folgt nun mit 'Ritual' der zweite Track. Gastsängerin ist Karolina Engdahl von der Band TRUE MOON.

Die Tracklist liest sich so:

01. We Lose The Night

02. Devil

03. Dark End

04. I Gave You Everything

05. Ritual (feat. Karolina Engdahl)

06. Apocalypse Flare

07. W.O.O.O.U.

08. In Your Name

09. Glass

10. Kill It

11. Cuts Inside

