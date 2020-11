MY DYING BRIDE: MLP

Letzten Freitag erschien die Mini LP "Macabre Cabaret" von MY DYING BRIDE.



Sänger Aaron Stainthorpe sagt: "Das neuste Geschenk von Yorkshires edelsten Händlern der Melancholie besteht aus neuer Musik - komponiert im Stil, der der Band über zehn Jahrzehnte hinweg zu ihrer heutigen Relevanz in der Szene verholfen hat. "Macabre Cabaret" ist bedrohlich und gedankenverloren, ebenso wie wunderschön und melancholisch mit seinen malmenden Gitarrenriffs, die an der Seite emotionaler Klavierstücke und Gesangparts daherkommen, um alle Geschmäcker zufriedenzustellen. Das beeindruckende Artwork fängt das Bild der Band perfekt ein und bietet eine visuelle Interpretation der auditiven Verwüstung, die MY DYING BRIDE ist."



Zeitgleich wurde ein Video zum Titeltrack veröffentlicht.



Aaron Stainthorpe sagt: "Das neue Video von MY DYING BRIDE bietet ein visuelles Geschenk für all die Liebhaber von gothischer Bedrohlichkeit und doomig-schwerer Kunst. Erzählerische Aufnahmen in verschiedenen Locations, geschnitten mit Szenen der Band, die tut, was sie am besten kann - ihre Musik spielen. Die provokative Geschichte spielt mit den schattigen Untertönen, bis der Höhepunkt sich komplett in die Schatten der Boshaftigkeit zurückverlagert, während die Band in schemenhaften Silhouetten und rauchiger Gelassenheit versinkt."



Seht euch das Video hier zu 'Macabre Cabaret' hier an:







