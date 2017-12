Mambo Kurt beim WFF

Zum runden Festtag kehrt der Herr der Heimorgel zurück: Gute-Laune-Papst MAMBO KURT lässt sich nicht lange bitten und wird beim 25-jährigen Jubiläum des "With Full Force"-Festivals auftreten. Im Gepäck seine größten Hits und eine Show voller Überraschungen. Beim alten Veranstaltungsort auf dem Flugplatz Roitzschjora gehörte der verrückte Vogel fast schon zum Inventar und spielte neben der Hauptbühne auch schon privatere sowie spätnächtliche Shows im VIP-Zelt. In Ferropolis, der Stadt aus Eisen, feiert MAMBO KURT nun seine Premiere.



Das With Full Force findet vom 14. bis 16. Juli 2018 statt, Tickets gibt es auf der Festival-Homepage. Das bisherige Billing:



8 KIDS • ABBATH • APOCALYPTICA • ASKING ALEXANDRIA • BELPHEGOR • BEING AS AN OCEAN • BODY COUNT FEAT. ICE-T • BOOZE & GLORY • BULLET FOR MY VALENTINE • CALIBAN • CRADLE OF FILTH • DAGOBA • DOOL • DRITTE WAHL • EMMURE • EMPLOYED TO SERVE • ENTOMBED A.D. • First Blood • FOR I AM KING • GOD DETHRONED • H2O • HATEBREED • JUDAS PRIEST • KANZLER & SÖHNE • KATAKLYSM • KNOCKED LOOSE • LIONHEART • MADBALL • MAMBO KURT • MANOS • MARDUK • MEGAHERZ • Miss May I • OCEANS ATE ALASKA • PERKELE • POWERFLO • PRO-PAIN • PSYCHOSTICK • STICK TO YOUR GUNS • STRAY FROM THE PATH • THE HIRSCH EFFEKT • THY ART IS MURDER • TOXPACK • UNLEASHED • WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER • ZE GRAN ZEFT





