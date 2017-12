SCHATTENMANN: Debütalbum im März

Drakkar hat sich der jungen Band um den ex-STAHLMANN Frank Herzig angenommen und wird am 2. März das Debütlabum der Band veröffentlichen. Als Vorgeschmack gibt es bereits die Single 'Licht An' als 360-Grad-Video: Youtube.

Klingt genretypisch, mal sehen, ob das Debüt noch Originelleres enthalten wird. Live wird man die Band ebenfalls erleben können:

06.01.2018 DE - Frankfurt am Main - Das Bett

12.01.18 DE - Hamburg - Markthalle

Als Support von MEGAHERZ:

03.03.2018 CH - Pratteln - Z7

04.03.2018 DE - Stuttgart - Das Cann

08.03.2018 DE - Frankfurt - Batschkapp

09.03.2018 DE - Hannover - Musikzentrum

15.03.2018 AT - Wien - Szene

16.03.2018 DE - Nürnberg - Hirsch

17.03.2018 DE - Berlin - Columbia Theater

22.03.2018 DE - Hamburg - Markthalle

23.03.2018 DE - Oberhausen - Turbinenhalle II

24.03.2018 DE - Leipzig - Hellraiser

14.04.2018 DE - München - Backstage Werk

27.04.2018 DE - Hexentanz - Losheim am See

28.04.2018 DE - Magdeburg - Factory

01.09.2018 DE - Black Castle - Mannheim

08.09.2018 DE - Rock4Peace – Flensburg