M'era Luna 2019: Bandliste wird größer

Auf dem Flughafengelände des Hildesheimer Stadtteils Drispenstedt findet am 10. und 11.08.2019 das M'era Luna statt. Dieser Szenetreff in Niedersachsen weist in jedem seiner Ausgaben das Who is Who der Gothic-und Industrial/ EBM-Szene auf.

Wer in diesem Jahr dabei ist, ist hier einsehbar, Tickets sind hier zu bekommen.