Rage Against Racism: Duisburger Festival kann Hochkaräter bestätigen

Das diesjährige Rage Against Racism- Festival in Duisburg wird am 21.06. und 22.06.2019 stattfinden. Einen Monat vorher gibt es am 04.05.2019 noch die Slot Battle, in der der Sieger für einen Festivalauftritt gekürt wird.

Bestätigt sind für das Festival aus der Kategorie "Umsonst und Draußen" folgende Bands: KRISIUN, JADED HEART, ELVENKING, KILL II THIS, DIRTY D'SIRE, VADER, HORISONT, MOTORJESUS, NECROTTED, CIRCUS OF FOOLS, PARASITE INC., FINAL BREATH, DRAGONSFIRE. Dazu eben noch Newcomer und jaja, Blaskapellen.