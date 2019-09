BABYMETAL ist sicher den meisten Lesern ein Begriff. Die Japanerinnen bringen frischen Wind in die Szene, sind für viele aber auch ein Stein des Anstoßes. Zwischen völliger Ignoranz, Vehrerung und Ablehnung werden auch die Reaktionen auf "Metal Galaxy" ausfallen. Das neue Werk soll am 11.10.2019 über earMUSIC auf den Markt kommen und enthält 14 brandneue Titel. Erhältlich ist das Werk als CD, Limited Box Set, Doppel-LP, rotes Doppel-Vinyl und exklusiv bei EMP als Bundle mit Lippenstift.

Die Tracklist haben wir auch schon, ebenso das neue Artwork. Mit Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY) und Joakim Brodén (SABATON) konnte man auch namhafte Gastsänger gewinnen.

01. Future Metal

02. Da Da Dance (feat. Tak Matsumoto)

03. Elevator Girl - English Version

04. Shanti Shanti Shanti

05. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

06. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

07. Night Night Burn!

08. In The Name Of

99. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

10. Pa Pa Ya! (feat. F.HERO)

11. Kagerou

12. Starlight

13. Shine

14. Arkadia

Weitere Informationen zum Album erhaltet ihr natürlich ebenfalls bei uns.

Quelle: networking Media Redakteur: Jonathan Walzer Tags: babymetal metal galaxy earmusic sabaton joakim broden alissa white-gluz arch enemy