VELVET VIPER präsentiert den 'One Eyed Ruler' im neuen Video

Am 25. Oktober 2019 erscheint in Form von "The Pale Man Is Holding A Broken Heart" ein neues Album der deutschen Metal-Institution VELVET VIPER um ihre charismatische Sängerin Jutta Weinhold. Mit dem Video zu 'One Eyed Ruler' kann sich der interessierte Fan einen ersten audiovisuellen Eindruck des kommenden Albums verschaffen. YouTube.

Quelle: Massacre Records