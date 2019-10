Metal aus Oberschwaben: AVIAN Comeback-EP erscheint am 26.10.2019

Gut siebzehn Jahre nach ihrem CD-R-Demo "Welcome To The Other Side" veröffentlicht die oberschwäbische Heavy-Metal-Band AVIAN am 26.10.2019 ihr selbstbetiteltes Comeback in Form einer industriell gefertigten MCD mit vier nagelneuen Songs und einer Spielzeit von achtzehn Minuten, die sich - passend zum Bandnamen - einerseits mit Ausflügen Weiten des Weltraums befassen, andererseits aber auch mit Endzeitszenarien und der Fantasy-Welt des Karl Edward Wagner.

Die Ravensburger sind dabei nach eigenen Angaben nicht nur von Szenegrössen wie IRON MAIDEN und JUDAS PRIEST beeinflusst, sondern auch vom klassischen US-Power-Metal, was insgesamt für einen durchaus rauen, dabei aber dennoch melodischen Ansatz sorgt. Ein Lyric-Video zum neuen, auch gerne live gespielten Song "Interstellar" wurde bereits vorab veröffentlicht:

Die Band freut sich auf ihr Comeback mit neuen Songs und wird in den nächsten Wochen und Monaten einige Clubs im württembergischen und badischen Raum unsicher machen. Sänger Armin Pohl gibt hierzu zu Protokoll: "Nach unserer Reunion vor zwei Jahren waren wir heiß darauf, etwas Neues zu machen und gleichzeitig die Fahne des traditionellen Metals weiterzutragen. Deswegen haben wir uns direkt ins Songwriting gestürzt und neue Lieder geschrieben, von denen wir mit der EP die ersten vier den Fans zugänglich machen möchten. Wir freuen uns schon, mit Euch allen live wieder richtig Party zu machen."

Die EP ist erhältlich ab 26.10.2019 als CD (Eigenvertrieb), Download (Bandcamp) sowie bei Spotify und anderen Streamingdiensten.Trackliste:

1. Interstellar (Lost in the Void) - 3:55

2. Scylredi Attack - 4:11

3. Gol’gotha - 5:07

4. The New Messiah - 5:17

Lineup:

Armin Pohl - Gesang

Christian Langhorst - Gitarre

Mario Düssel - Gitarre

Michael Sauter - Bass

Christian Kaiser - Drums



Weitere Informationen:

https://www.facebook.com/avianmetal/

https://avianmetal.bandcamp.com

Live-Termine:

26.10.2019 Ehingen, Caddy

09.11.2019 Pforzheim, Sakrema

22.11.2019 Weingarten/Württemberg, Alibi

30.11.2019 Mengen, Jugendhaus

05.01.2020 Geislingen/Steige, MieV

18.01.2020 Balingen, Sonnenkeller

