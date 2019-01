Metalfest Niederlamitz Vol. 5

Das Metalfest Niederlamitz geht in die fünfte Runde! Am Samstag, den 26.01.2019 werden euch in der TSV-Turnhalle in Niederlamitz erneut verschiedene Bands aus den Bereichen Death und Thrash Metal ordentlich einheizen, was angesichts der frostigen Außentemperaturen absolut gelegen kommen dürfte.

Eintritt wird euch wie immer zum Freundschaftspreis von 5€ und ab 19 Uhr gewährt. Beginn ist um 20 Uhr.

Folgende Bands machen euch die Hölle heiß:

INSIDIOUS INCISIONS (Death Metal)

WULFPÄCK (Thrash Metal)

PIKODEATH (Death Metal, CZ)

ANTIPEEWEE (Thrash Metal)