THE PICTUREBOOKS: Tour zum neuen Album

Das Duo aus Gütersloh veröffentlicht sein neues Album "The Hands Of Time" am 08.03.2019 über Century Media und wird im Rahmen dessen eine ausgedehnte Tour durch ganz Europa machen. In Deutschland gibt es für die Anhänger der New Bike Scene auch ein paar Termine:

10.04.2019 Köln - Club Volta

12.04.2019 München - Feierwerk – Hansa 39

18.04.2019 Berlin - Bi Nuu

20.04.2019 Osnabrück - Bastard Club

21.04.2019 Hamburg - Uebel & Gefährlich

28.04.2019 Stuttgart - Club Cann

29.04.2019 Frankfurt - Das Bett