Michael Sweet (STRYPER) Soloalbum mit u.a. Jeff Loomis

STRYPER-Frontmann Michael Sweet wird am 11.10.2019 über Rat Pak Records (in den USA) bzw. Frontiers Records (in Europa) sein Soloalbum "Ten" veröffentlichen, das dem erfolgreichen 2016er-Output "One Sided War" nachfolgt. "Ten" bietet dabei ein Line-up mit sehr vielen Gastmusiker auf, darunter unter anderem Jeff Loomis (ARCH ENEMY, ex-NEVERMORE), Todd La Torre (QUEENSRYCHE), Andy James, Tracii Guns (L.A. GUNS), Rich Ward (FOZZY), Joel Hoekstra (WHITESNAKE), Gus G (FIREWIND), Howie Simon, Ethan Brosh, Marzi Montazeri, Will Hunt (EVANESCENCE), John O’Boyle, Mike Kerr und Ian Raposa (FIRSTBOURNE).



Mit Jeff Loomis an der Gitarre entstand der starke neue Song 'Better Part Of Me', zu dem es bereits ein Lyrikvideo auf YouTube gibt:

