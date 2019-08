HITTEN: Europa Tour bestätigt

Die spanische Heavy-Metal-Band HITTEN hatte im September 2018 ihr Album "Twist Of Fate" via High Roller Records veröffentlicht.



Dazu folgt im November eine Eurotour.



Folgende Termine sind bestätigt:

31.10. - Oldenburg [GER] @ MTS Record Store

01.11. - Hamburg [GER] @ Bambi Galore

02.11. - Nijverdal [NL] @ Cult Art Shop

03.11. - Roeselare [BE] @ De Verlichte Geest

04.11. - Mönchengladbach [GER] @ Projekt 42

05.11. - Dijon [FR] @ Deep Inside Rock Club

06.11. - Trofarello [IT] @ Peocio Club

07.11. - Lucern [CH] @ The Bruch Brothers

08.11. - Augsburg [GER] @ Ballonfabrik

09.11. - Leipzig [GER] @ UT Connewitz

10.11. - tba. / Frankfurt area [GER]

11.11. - Bree [BE] @ Ragnarok Club

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: hitten twist of fate europatour 2019 high roller records