Mit AMON AMARTH zum Wikinger werden

Anlässlich des Erscheinens ihres elften Studioalbums "Berserker" haben die Helden von AMON AMARTH zu einem Prelistening-Event der besonderen Art eingeladen. Auf einem Landgut in der Nähe von Heilbronn konnten willige Fans sich unter dem Motto "How To Become A Viking" in allerlei Wikinger-Disziplinen üben und den Tag mit einem gemeinsamen Spanferkelessen und dem Prelistening des neuen Albums krönen.

Eindrücke von dem Event zeigt ein Video:

