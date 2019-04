LAMB OF GOD: Re-Release eines Klassikers

"Ashes Of The Wake" gehört zweifelsohne zu den einflussreichsten Alben der jüngeren Metal-Geschichte und führte LAMB OF GOD seinerzeit zum endgültigen Durchbruch. Inzwischen jährt sich der Original-Release zum 15. Mal, weshalb die Band die Gelegenheit nutzen möchte, dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern.

Eine Neuauflage ist dabei natürlich Ehrensaache, wobei sich die Herren diesmal auf das Vinyl-Format spezialisiert haben und einen schmucken Doppelgänger veröffentlichen werden, der bereits am 03.05.2019 das Licht der Welt erblicken wird. Die Deluxe-Fassung von "Ashes Of The Wake" setzt sich schließlich folgendermaßen zusammen:





Seite A

Laid To Rest Hourglass Now You've Got Something To Die For The Faded Line

Seite B

Omerta Blood Of The Scribe One Gun Break You

Seite C

What I've Become Ashes Of The Wake Remorse Is For The Dead

Seite D

Another Nail For Your Coffin Laid To Rest (Pre-Production Demo) Ashes Of The Wake (Pre-Production Demo) Remorse For The Dead (Pre-Production Demo)

