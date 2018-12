NAILED TO OBSCURITY veröffentlicht Album Trailer!

Am 11. Januar 2019, werden die deutschen Melodic Death/Doom Metaller NAILED TO OBSCURITY ihr Nuclear Blast-Debüt "Black Frost" veröffentlichen. Heute hat das Quintett passend dazu einen Trailer online gestellt, in dem Sänger Raimund Ennenga mehr über die Band und ihr kommendes Werk verrät.







Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums gebührend zu feiern, hat die Band kürzlich eine Releaseshow angekündigt. Diese wird am 10. Januar 2019 im JUZ Schlachthof Aurich stattfinden. Dabei werden APALLIC als Support die Bühne entern.







Anfang 2019 wird NAILED TO OBSCURITY zusammen mit AMORPHIS und SOILWORK auf Europatour gehen und hier zu sehen sein:



11.01.2019 Oberhausen (Turbinenhalle 2)

12.01.2019 Nijmegen (Doornroosje)

13.01.2019 Hamburg (Markthalle)

14.01.2019 Copenhagen (Amager Bio)

15.01.2019 Stockholm (Fryshuset)

16.01.2019 Oslo (Rockefeller Music Hall)

18.01.2019 Hannover (Capitol)

19.01.2019 Leipzig (Hellraiser)

20.01.2019 Krakow (Klub Kwadrat)

22.01.2019 Bucharest (Arenele Romane)

23.01.2019 Sofia (Universiada Hall)

25.01.2019 Budapest (Barba Negra Music Club)

26.01.2019 Wien (Ottakringer Brauerei)

27.01.2019 Zlín (Masters of Rock Café)

28.01.2019 Bratislava (Majestic Music Club)

29.01.2019 Berlin (Kesselhaus)

30.01.2019 München (Backstage (Werk))

01.02.2019 Geiselwind (MusicHall)

02.02.2019 Köln (Essigfabrik)

03.02.2019 Antwerp (Trix Muziekcentrum)

04.02.2019 London (Electric Ballroom)

06.02.2019 Paris (Cabaret Sauvage)

07.02.2019 Toulouse (Le Bikini)

08.02.2019 Madrid (Mon)

09.02.2019 Barcelona (Salamandra)

10.02.2019 Lyon (Le Transbordeur)

12.02.2019 Trezzo sull'Adda (MI) (Live Music Club)

13.02.2019 Wiesbaden (Schlachthof)

14.02.2019 Saarbrücken (Garage)

15.02.2019 Stuttgart (LKA Longhorn)

16.02.2019 Pratteln (Z7)

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: nailed to obscurity black forest