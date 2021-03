NAKED GYPSY QUEEN: Debüt-EP angekündigt, erste Single und Video veröffentlicht

Die vor kurzer Zeit erst von Mascot Records unter Vertrag genommene Formation NAKED GYPSY QUEENS aus dem Bundesstaat Tennessee hat mit 'Georgiana' dieser Tage ihre erste Single veröffentlicht. Der Track wird Teil ihrer Debüt-EP sein, die im Laufe nächsten Monate erscheinen wird. Auch ein erster Longplayer ist noch vor Jahresende angekündigt, es scheint als ob das Quartett so richtig unter Strom steht und uns im Sturm erobern will.

Mit der Debüt-Single legen die Jungs jedenfalls eine mehr als nur ordentliche Talentprobe ab, das Gebräu aus Blues, Southern und Hard Rock kommt mit ordentlich Schmackes daher.

Lust auf einen amtlichen Tritt ins Hinterteil bekommen? Here we go: