NASTY SAVAGE: Richard Bateman ist verstorben.

Wie die US-Metaller NASTY SAVAGE auf ihrer Facebook-Seite bekannt gaben, ist ihr bisheriger Bassist Richard Bateman am 05.09.2018 an den Folgen einer Herzinfarktes gestorben. Richard verdiente seine ersten Sporen ab den Mittachtzigern mit den Demos von PURGATORY (später als ICED EARTH berühmt geworden) und NOCTURNUS, sowie als Live-Bassist von AGENT STEEL; danach war er immer wieder Teil der Speed/Thrash-Veteranen NASTY SAVAGE und dort unter anderem auf den Alben "Penetration Point" (1989) und "Psycho Psycho" (2004) zu hören. Neben seinem Engagement bei NASTY SAVAGE war Richard Bateman auch für seine Arbeit mit der Crossover-Band GARDY-LOO!, mit LOWBROW und UNEARTHED bekannt. Richard Bateman wurde nur 50 Jahre alt.



NASTY SAVAGE-Gitarrist David Austin äußert sich tief betroffen über den Tod seines Bandkameraden:



"My longtime friend Richard Bateman has passed away from a heart attack, absolutely devastated, extraordinary bass playing that he did with nasty Savage especially penetration point, I can't even put it into words, absolutely devastated. I hope the metal community will surround his family with open arms and give them the comfort that they need at this moment and time, I'm completely shocked. Love you Richard may he rest in peace, genuine loving person and extraordinary bass player to say the least."



Ruhe in Frieden, Richard Bateman (11.08.1968 - 05.09.2018)

