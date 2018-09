FINAL BREATH jetzt mit erstem Höreindruck

Ja, da hat sich doch jemand bemüßigt gefühlt, uns etwas auf die Ohren zu geben, nachdem ich gemautl habe. Okay, für ein ganzes Video war ich entweder nicht böse oder nicht wichtig genug (schnüff), aber immerhin gibt es einen Albumteaser, der auch die ganze Bandhistorie nochmal Revue passieren lässt. Ein bisschen Musik gibt es auch, aber erst in der zweiten Hälfte: Youtube.

Am 19. Oktober wird "Of Death And Sin" über Metalville erscheinen, danach gibt es gleich zwei Release-Shows:

20.10.18 Lohr a. Main, Stadthalle

27.10.18 Mannheim, 7er Club