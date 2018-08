NAZARETH: neues Studioalbum kommt im Oktober, erstes (Audio-)Video veröffentlicht

Als ob es nicht ausreichen würde den 50. Geburtstag der Band mit einem neuen Album zu feiern, bekommen wir von der schottischen Rock-Ikone mit "Tattooed On My Brain" zugleich auch das NAZARETH-Studiodebüt von Sänger Carl Sentance offeriert.

Die Tracklist des am 12. Oktober von Frontiers s.r.l. veröffentlichten Drehers (der auch als Doppel-LP aufgelegt wird) ist bereits bekannt und sieht folgendermaßen aus:

1. Never Dance With The Devil

2. Tattooed On My Brain

3. State Of Emergency

4. Rubik’s Romance

5. Pole To Pole

6. Push

7. The Secret Is Out

8. Don’t Throw Your Love Away

9. Crazy Molly

10. Silent Symphony

11. What Goes Around

12. Change

13. You Call Me

Und auch einen ersten Höreindruck kann sich man bereits holen: